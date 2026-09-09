Revocan arresto domiciliario a conductor acusado por la muerte de un menor en Chiriquí

Revocan arresto domiciliario a conductor acusado por la muerte de un menor, Sergio Lezcano, en Chiriquí

Un Tribunal de Apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario y decretó la detención provisional para un hombre de 33 años, imputado por el delito de homicidio culposo en perjuicio del menor Sergio Lezcano, de 12 años, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

El hecho ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando el menor, quien se desplazaba en bicicleta, falleció tras ser arrollado por el conductor, de quien se confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol. Luego del atropello, el individuo se dio a la fuga, pero fue aprehendido posteriormente en la ciudad de David.

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En primera instancia se había dictado la medida cautelar de arresto domiciliario; sin embargo, tras la audiencia de apelación promovida por la querella, el tribunal impuso la detención preventiva.

Angie Lezcano, madre de la víctima, expresó que el acusado permanecerá en detención provisional durante seis meses y calificó la decisión judicial como justa. Familiares de la víctima seguirán exigiendo justicia.