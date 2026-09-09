Revocan arresto domiciliario a conductor acusado por la muerte de un menor en Chiriquí

Un Tribunal de Apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario y decretó la detención provisional para un hombre de 33 años, imputado por el delito de homicidio culposo en perjuicio del menor Sergio Lezcano, de 12 años, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.
En primera instancia se había dictado la medida cautelar de arresto domiciliario; sin embargo, tras la audiencia de apelación promovida por la querella, el tribunal impuso la detención preventiva.
Angie Lezcano, madre de la víctima, expresó que el acusado permanecerá en detención provisional durante seis meses y calificó la decisión judicial como justa. Familiares de la víctima seguirán exigiendo justicia.