CEPANIM 2026: ¿cuándo cobrarán los herederos de beneficiarios fallecidos?

Los herederos de beneficiarios fallecidos del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) que ya presentaron el reclamo correspondiente deberán mantenerse atentos a las próximas convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con lo informado por Ana Matilde Amado, secretaria general del MEF, la atención de estos casos está prevista para finales de octubre y durante noviembre de 2026.

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Esto significa que los herederos que ya realizaron el trámite deberán esperar las convocatorias que realizará el Ministerio para continuar con el proceso correspondiente.

¿Cuándo serán atendidos los herederos del CEPANIM?

Según la información proporcionada por el MEF, los casos de beneficiarios fallecidos serán atendidos a finales de octubre y durante noviembre.

Por el momento, no se ha informado una fecha específica para cada grupo de herederos, por lo que quienes ya presentaron su reclamo deberán estar pendientes de los próximos anuncios y convocatorias de la institución.

El proceso corresponde a los beneficiarios del CEPANIM que fallecieron y cuyos pagos deben ser reclamados por sus herederos conforme al procedimiento establecido.

La atención de estos casos permitirá avanzar con los reclamos pendientes y determinar los pasos correspondientes para los herederos que ya presentaron la documentación requerida.