PASE-U 2026: ¿dónde entregarán las tarjetas este miércoles 9 de septiembre?

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continuará este miércoles 9 de septiembre en la provincia de Chiriquí, como parte del cronograma establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

La jornada de este miércoles se desarrollará en el distrito de Bugaba, donde se habilitará la Feria de Bugaba, conocida como Expo Bugaba, para la entrega de las tarjetas correspondientes al programa.

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El proceso forma parte de la distribución de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintos distritos de Chiriquí.

¿Dónde entregarán las tarjetas PASE-U este miércoles 9 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma, la jornada incluye los siguientes distritos:

Bugaba

Renacimiento

Tierras Altas

El punto establecido para la entrega será la Feria de Bugaba (Expo Bugaba).

¿Cuál será el horario para retirar la tarjeta PASE-U?

El horario establecido para la jornada en Chiriquí será de:

7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los acudientes que estén incluidos en esta jornada deben acudir al punto de entrega correspondiente dentro del horario establecido.

PASE-U 2026: desembolso en Chiriquí

El proceso de entrega de tarjetas en Chiriquí contempla un desembolso de aproximadamente B/.9.7 millones y beneficiará a más de 87,992 estudiantes de diferentes distritos de la provincia.

El IFARHU y la Caja de Ahorros desarrollan la distribución de las tarjetas de acuerdo con un cronograma para organizar la atención de los acudientes y facilitar el proceso de entrega.