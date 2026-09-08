Metro y Metrobús: conoce la nueva aplicación para consultar y recargar tu tarjeta

Recargas de tarjeta del Metro de Panamá. @elmetrodepanama

Por Ana Canto La empresa SONDA S.A. lanzó una nueva aplicación móvil que permite a los usuarios del Metro de Panamá y del Metrobús consultar el saldo de sus tarjetas y realizar recargas a través de la plataforma de pago Yappy.

Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:

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Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación ( A2-20 ) en el buscador.

Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.

Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla. Aplicación A2-20 de SONDA. Consulta de saldo Ingresar el número de la tarjeta para visualizar el saldo disponible, el último monto recargado, la fecha y el método utilizado.

Revisar el historial de transacciones, así como el medio de transporte utilizado (Metro o Metrobús). Recarga de saldo a través de Yappy Seleccionar la opción de recarga e ingresar el monto deseado.

Pulsar el icono Comprar saldo .

Acceder a la aplicación Yappy y autorizar el pago.

Regresar a la aplicación A2-20 para confirmar que la transacción se haya realizado con éxito. La empresa informó que mantiene habilitados los canales habituales de recarga mediante la banca en línea y las máquinas de pago ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá.