Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 10:41

Metro y Metrobús: conoce la nueva aplicación para consultar y recargar tu tarjeta

La recarga de las tarjetas para utilizar el Metro de Panamá y el Metrobús es automática y no será necesario activarla.

Recargas de tarjeta del Metro de Panamá.

Recargas de tarjeta del Metro de Panamá.

@elmetrodepanama
Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa SONDA S.A. lanzó una nueva aplicación móvil que permite a los usuarios del Metro de Panamá y del Metrobús consultar el saldo de sus tarjetas y realizar recargas a través de la plataforma de pago Yappy.

Paso a paso para utilizar la aplicación de recarga

Para acceder a este servicio y completar la transacción, el usuario debe seguir estas instrucciones:

  • Descarga: Ingresar a las tiendas virtuales App Store o Play Store y escribir el nombre de la aplicación (A2-20) en el buscador.

  • Ingreso: Abrir la aplicación en el dispositivo móvil para acceder a la pantalla principal.

  • Gestión: Seleccionar la función requerida, ya sea la consulta de saldo o la opción de recarga mediante Yappy. La recarga es automática y no será necesario activarla.

Aplicaci&oacute;n A2-20 de SONDA.

Aplicación A2-20 de SONDA.

Consulta de saldo

  • Ingresar el número de la tarjeta para visualizar el saldo disponible, el último monto recargado, la fecha y el método utilizado.

  • Revisar el historial de transacciones, así como el medio de transporte utilizado (Metro o Metrobús).

Recarga de saldo a través de Yappy

  • Seleccionar la opción de recarga e ingresar el monto deseado.

  • Pulsar el icono Comprar saldo.

  • Acceder a la aplicación Yappy y autorizar el pago.

  • Regresar a la aplicación A2-20 para confirmar que la transacción se haya realizado con éxito.

La empresa informó que mantiene habilitados los canales habituales de recarga mediante la banca en línea y las máquinas de pago ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Recargaste tu tarjeta Metro por banca en línea? Esto debes hacer antes de usarla

Usuarios siguen reportando problemas con nuevos sistema de cobro del Metro

Tarjeta de Metro y Metrobús: SONDA aclara dudas sobre el nuevo sistema de cobro

Recomendadas

Más Noticias