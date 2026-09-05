Tarjeta de Metro y Metrobús: SONDA explica los 4 cambios que debe conocer para usar los nuevos validadores

Los usuarios del Metro de Panamá y Metro Bus deben tomar en cuenta varios cambios en la forma de utilizar la tarjeta de transporte , debido a la implementación de los nuevos validadores y al nuevo sistema de pago.

SONDA explicó las principales novedades para facilitar el uso de las tarjetas y agilizar el ingreso y salida de los pasajeros. Estas son las cuatro claves que debe conocer:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Tarjeta de Metrobús: así puedes registrarla en la nueva plataforma de SONDA

1. La primera lectura de la tarjeta toma unos segundos

En el primer uso con los nuevos validadores, el usuario debe apoyar la tarjeta durante aproximadamente 3 segundos, hasta que la pantalla se ilumine en verde.

Este proceso se realiza una sola vez. Después de completar esa primera configuración, la lectura de la tarjeta será prácticamente instantánea.

2. ¿Cómo saber si el pase fue aceptado?

Con los nuevos validadores, el usuario podrá confirmar que el acceso fue procesado cuando aparezca la luz verde junto con el mensaje:

“Pase Adelante”.

Esta señal indica que la lectura fue realizada correctamente y que el pasajero puede continuar su recorrido.

3. El sistema de cobro ahora funciona de otra manera

Otro de los cambios está relacionado con la forma en que se muestra el saldo y se realiza el cobro.

Al entrar , el validador mostrará al usuario el saldo disponible en su tarjeta .

, el validador mostrará al usuario el . Al salir, se realizará el descuento correspondiente al pasaje.

De esta manera, el pasajero podrá conocer cuánto saldo tiene antes de iniciar su recorrido y posteriormente se aplicará el cobro del viaje.

4. Puede recargar y utilizar el saldo sin pasar por el tótem

Una de las novedades más importantes es que los usuarios que recarguen su tarjeta mediante Banca en Línea, cajeros automáticos o Yappy ya no tendrán que acudir al tótem para activar la recarga.

Según la explicación de SONDA, el saldo recargado se actualiza directamente en la nube, por lo que el usuario podrá utilizar la tarjeta sin realizar ese paso adicional.