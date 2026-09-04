Alcaldesa Stefany Peñalba enfrenta audiencia tras demolición de monumento chino

Este viernes 4 de septiembre se realizó la audiencia de medidas conservatorias contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , mediante la cual se busca impedir cualquier intervención, modificación o alteración en el terreno donde se ubicaba el monumento en homenaje a los 150 años de presencia china en Panamá, en el mirador del Puente de las Américas, el cual fue demolido el 27 de diciembre de 2025.

La jefa del municipio es investigada por su presunta vinculación en la comisión de los delitos de extralimitación de funciones y contra el patrimonio histórico.

De acuerdo con el abogado querellante, John Campos, la medida fue decretada debido a que en diversas ocasiones la Alcaldía ha enviado notificaciones a la Caja de Ahorros con el objetivo de ejecutar proyectos que no pueden ser realizados, dado que la propiedad del terreno pertenece a la entidad bancaria desde 1993.

Para el próximo 5 de octubre, el Ministerio Público tiene programada una diligencia de planimetría en el sitio de los hechos.