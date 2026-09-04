Ley de libros escolares en la mira: CONEP pide a Mulino vetar los proyectos 546 y 415

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Ejecutivo que vete los proyectos de ley 546 y 415, al considerar que ambas iniciativas podrían afectar la autonomía y sostenibilidad de los colegios particulares.

Uno de los proyectos que genera preocupación entre el sector privado es el proyecto de Ley 546, que establece cambios relacionados con la adquisición de textos escolares.

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La iniciativa plantea que las nuevas ediciones de los libros de texto no podrán ser solicitadas antes de que transcurran cinco años, con el propósito de reducir el impacto económico que representa para las familias la compra anual de libros.

CONEP: ¿Qué preocupa al sector privado?

El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó al Ejecutivo que vete los proyectos de ley 546 y 415, al considerar que podrían afectar la autonomía y sostenibilidad de los colegios particulares.



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El CONEP considera que las disposiciones contenidas en los proyectos podrían tener efectos sobre la capacidad de los colegios particulares para definir aspectos relacionados con su funcionamiento y sostenibilidad.

Por esta razón, el gremio empresarial pidió al Ejecutivo que no sancione las iniciativas y proceda con su veto.

La solicitud se produce en medio del debate sobre las medidas dirigidas a reducir los costos que enfrentan las familias panameñas durante el año escolar, particularmente por la compra de libros y otros materiales educativos.

Mientras el proyecto 546 busca establecer un periodo mínimo de cinco años antes de que puedan solicitarse nuevas ediciones de los textos escolares, el sector privado sostiene que deben evaluarse las posibles consecuencias de estas disposiciones para los colegios particulares.

La decisión sobre el futuro de ambos proyectos corresponde ahora al Ejecutivo, que deberá evaluar la solicitud presentada por el CONEP.