Operativo en la Calzada de Amador deja 7 vehículos removidos y 22 conductores sancionados

Un operativo de seguridad vial realizado en la Calzada de Amador dejó como resultado siete vehículos removidos con grúa y 22 conductores sancionados, informó la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.

La acción fue desarrollada con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y reforzar la seguridad vial en esta zona de la ciudad.

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Durante el operativo, las unidades detectaron diferentes infracciones cometidas por conductores de automóviles y motocicletas.

Entre las irregularidades encontradas se identificaron conductores que circulaban sin licencia de conducir, así como vehículos con la póliza de seguro vencida.

Operativo de la DNOT en la Calzada de Amador

Siete vehículos (autos y motos) fueron removidos con grúa y 22 conductores fueron sancionados durante un operativo de seguridad vial realizado por la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la @policiadepanama en la Calzada de Amador.



Había conductores sin… pic.twitter.com/f8NSOyEB0T — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2026

Además, durante el operativo se registraron intentos de fuga por parte de algunos conductores ante la presencia de las unidades de tránsito.

Como resultado de las verificaciones, siete automóviles y motocicletas fueron removidos con grúa, mientras que otros 22 conductores recibieron las sanciones correspondientes por las infracciones detectadas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a cumplir con las normas de tránsito, portar la documentación requerida y mantener vigentes los seguros de sus vehículos para evitar sanciones y contribuir a una circulación más segura.