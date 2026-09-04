IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en Bugaba y Barú

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la entrega de tarjetas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Chiriquí, proceso que a partir del lunes 7 de septiembre se extenderá a los distritos de Bugaba y Barú.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
-
Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.