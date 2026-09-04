Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 15:06

IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en Bugaba y Barú

El IFARHU exhorta a las familias a acudir únicamente en la fecha y el horario asignado para el retiro de tarjeta PASE-U.

IFARHU entrega tarjetas PASE-U.

IFARHU entrega tarjetas PASE-U.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la entrega de tarjetas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Chiriquí, proceso que a partir del lunes 7 de septiembre se extenderá a los distritos de Bugaba y Barú.

Distribución de tarjetas en Chiriquí

  • Bugaba: Entrega de 17 370 tarjetas para el cobro de 26 990 beneficiarios.

  • Barú: Entrega de 7 287 tarjetas para el cobro de 11 416 beneficiarios.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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