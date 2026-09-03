Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 18:02

Funcionarios y exfuncionarios de un puerto, entre los seis aprehendidos por presunto tráfico de drogas

De acuerdo con la Policía Nacional, entre los aprehendidos figuran funcionarios y exfuncionarios de un puerto ubicado en el Pacífico.

Funcionarios y exfuncionarios de un puerto

Funcionarios y exfuncionarios de un puerto, entre los seis aprehendidos por presunto tráfico de drogas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Seis personas presuntamente vinculadas al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas, fueron aprehendidas mediante diligencias de allanamiento y registro desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. De acuerdo con la Policía Nacional, entre los aprehendidos figuran funcionarios y exfuncionarios de un puerto ubicado en el Pacífico.

A estos sujetos se les relaciona con el decomiso de 1,180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas localizados en febrero de 2025 dentro de un contenedor en la referida terminal portuaria.

Según las investigaciones preliminares, la sustancia ilícita incautada tendría un valor estimado en 70 millones de dólares en el mercado internacional. La carga procedía de Chile, realizó transbordo en Panamá y Bélgica, y tenía como destino final Israel.

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