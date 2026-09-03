Funcionarios y exfuncionarios de un puerto, entre los seis aprehendidos por presunto tráfico de drogas.

Por Ana Canto Seis personas presuntamente vinculadas al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas, fueron aprehendidas mediante diligencias de allanamiento y registro desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. De acuerdo con la Policía Nacional, entre los aprehendidos figuran funcionarios y exfuncionarios de un puerto ubicado en el Pacífico.

A estos sujetos se les relaciona con el decomiso de 1,180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas localizados en febrero de 2025 dentro de un contenedor en la referida terminal portuaria.

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