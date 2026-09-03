Mingob busca prevenir delincuencia juvenil con programas para jóvenes

Unos 35 mil jóvenes de primaria y secundaria, además de padres de familia, han participado durante los últimos dos años en programas deportivos, educativos, culturales y de orientación familiar impulsados por la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED) del Ministerio de Gobierno (Mingob).

Las iniciativas, desarrolladas entre 2025 y 2026, buscan prevenir que niños, adolescentes y jóvenes sean involucrados en actividades ilícitas y promover entornos comunitarios más seguros para su desarrollo.

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Según explicó Dalila Mosquera, directora encargada de DIPRED, los programas están dirigidos a participantes de entre 6 y 29 años, mientras que los padres que acompañan a sus hijos también reciben orientación mediante el programa Escuela para Padres.

MINGOB: Jóvenes de El Chorrillo participan en jornadas de prevención

Como parte de las intervenciones, alrededor de 20 jóvenes de El Chorrillo participan todos los miércoles en jornadas de fortalecimiento.

Las actividades están enfocadas en temas como valores, autoestima y prevención de la deserción escolar, con el propósito de brindar herramientas que contribuyan a reducir factores de riesgo asociados con la delincuencia juvenil.

Más de 300 estudiantes participarán en campamento en La Chorrera

DIPRED también tiene previsto trasladarse a La Chorrera del miércoles 9 al viernes 11 de septiembre, donde desarrollará un campamento en el Complejo Deportivo Mariano Rivera.

En esta actividad participarán más de 300 estudiantes, luego de una invitación realizada por el alcalde del distrito, Eloy Chong.

Los campamentos combinan actividades deportivas con talleres y charlas orientadas al fortalecimiento de valores, disciplina, autoestima y permanencia en el sistema educativo.

DIPRED llegará por primera vez a Puerto Indio

En octubre, el equipo de DIPRED realizará su primer campamento en Puerto Indio, en el distrito de Sambú, a solicitud de la gobernadora de la comarca Emberá-Wounaan, Raquela Carpio.

En la actividad participarán unos 100 niños y adolescentes de las comunidades de La Chunga, Valle Mon, Tigre y Sambú Arriba, con un impacto directo e indirecto estimado en más de 600 residentes. De acuerdo con Mosquera, el programa incluirá actividades deportivas y charlas sobre disciplina, responsabilidad, autoestima, bullying y permanencia escolar.

Recientemente, el equipo sostuvo una reunión con el Consejo Municipal de San Miguelito, en la que participaron los nueve concejales, la alcaldesa Irma Hernández y representantes de la Policía Nacional, para coordinar estrategias de prevención.

Las comunidades y personas interesadas en conocer o participar en los programas de DIPRED pueden consultar sus redes sociales oficiales o escribir al correo [email protected].