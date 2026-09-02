SENAFRONT aclara actuación de agentes tras trifulca con dos personas en Chepo

Tras la divulgación de un video sobre un incidente registrado entre unidades del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) y dos personas en el distrito de Chepo, la institución aclaró que los uniformados actuaron en legítima defensa tras ser agredidos físicamente por los ciudadanos.

“Se puede observar como inicialmente los uniformados tratan de conversar con los ciudadanos, sin embargo son agredidos físicamente, por lo que tratan de defenderse, hasta que llega un equipo de apoyo para lograr someter a estas personas. Lo más importante aquí es la actitud de estos ciudadanos que al parecer se resisten a colaborar con las autoridades, más aún los golpean una y otra vez”, señaló el Senafront a través de un comunicado.