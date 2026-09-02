Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto. Alcaldía de Panamá

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá informó que alrededor de 251 toneladas de desechos fueron extraídas durante el mes de agosto como parte del programa de saneamiento y recuperación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de las costas, manglares y la Bahía de Panamá, en el tramo comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este.

A la fecha se han retirado aproximadamente 17 toneladas de basura del cauce de Río Abajo, 32 toneladas del río Matías Hernández y 171 toneladas del litoral de playas.

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