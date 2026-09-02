Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 12:15

Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto

A la fecha, en las jornadas de la Alcaldía de Panamá se han retirado aproximadamente 171 toneladas de basura en el litoral de playas.

Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto.

Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que alrededor de 251 toneladas de desechos fueron extraídas durante el mes de agosto como parte del programa de saneamiento y recuperación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de las costas, manglares y la Bahía de Panamá, en el tramo comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este.

A la fecha se han retirado aproximadamente 17 toneladas de basura del cauce de Río Abajo, 32 toneladas del río Matías Hernández y 171 toneladas del litoral de playas.

La intervención, iniciada el pasado 13 de agosto, contempla las siguientes líneas de acción:

  • Remoción de desechos: Extracción de basura y otros residuos acumulados para recuperar espacios públicos e hídricos afectados por la disposición inadecuada de desperdicios.

  • Educación ambiental: Promoción de campañas de concienciación ciudadana sobre la correcta disposición de los residuos para evitar la contaminación de los cauces.

“Lo que pasa en nuestros ríos termina en el mar, y ese es uno de los principios que orienta estas acciones. Cada tonelada retirada representa menos contaminación que puede llegar a nuestras costas y un paso más hacia un distrito más limpio y ambientalmente responsable”, indicó Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá.

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