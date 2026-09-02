Alcaldía de Panamá retira 251 toneladas de desechos de ríos y costas durante agosto.

La Alcaldía de Panamá informó que alrededor de 251 toneladas de desechos fueron extraídas durante el mes de agosto como parte del programa de saneamiento y recuperación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de las costas, manglares y la Bahía de Panamá, en el tramo comprendido entre la Calzada de Amador y Costa del Este.
La intervención, iniciada el pasado 13 de agosto, contempla las siguientes líneas de acción:
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Remoción de desechos: Extracción de basura y otros residuos acumulados para recuperar espacios públicos e hídricos afectados por la disposición inadecuada de desperdicios.
Educación ambiental: Promoción de campañas de concienciación ciudadana sobre la correcta disposición de los residuos para evitar la contaminación de los cauces.
“Lo que pasa en nuestros ríos termina en el mar, y ese es uno de los principios que orienta estas acciones. Cada tonelada retirada representa menos contaminación que puede llegar a nuestras costas y un paso más hacia un distrito más limpio y ambientalmente responsable”, indicó Yarelys Gómez, subdirectora de Resiliencia y Cambio Climático de la Alcaldía de Panamá.