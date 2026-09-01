Placas y calcomanías de enero a abril de 2026 ya están disponibles en Panamá: conoce los requisitos

Placas y calcomanías de enero a abril de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles para retiro las placas y calcomanías correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. La entrega contempla vehículos y motos de distintos años, de acuerdo con el esquema informado por la Alcaldía:

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Nuevos vehículos: placa y calcomanía

Nuevas placas 2026-2030: deben retirar la placa emitida por la MUPA y la calcomanía de la ATTT.

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¿Dónde retirar las placas en Panamá?

La @Panamaalcaldia informa que ya pueden ser retiradas las placas y calcomanías de vehículos y motos correspondientes a los meses de enero a abril de 2026. pic.twitter.com/SrMVJWCSkb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

El trámite se realiza en el Centro de Placas, ubicado diagonal al edificio Hatillo, entre la avenida Cuba y la avenida Perú.

Los horarios de atención son:

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estos son los requisitos para retirar la placa

Antes de acudir al Centro de Placas, los propietarios deben verificar que cumplen con los requisitos establecidos:

Haber pagado el derecho a circulación .

. Estar paz y salvo municipal .

. Contar con el revisado vehicular vigente de la ATTT .

. Presentar la cédula de identidad personal.

La Alcaldía de Panamá recomienda verificar previamente que toda la documentación y los pagos estén en orden para evitar inconvenientes durante el retiro.

¿Qué deben retirar los propietarios?

La principal diferencia está en el año correspondiente del vehículo.

Para los vehículos comprendidos entre los años indicados por la Alcaldía, corresponde retirar la calcomanía, mientras que para las nuevas placas 2026-2030 se contempla el retiro de la placa MUPA y la calcomanía de la ATTT. Por ello, los propietarios deben revisar qué documentación corresponde a su vehículo antes de acudir al Centro de Placas.