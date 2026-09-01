Tribunal Electoral presenta proyecto de reformas al Código Electoral para los comicios de 2029

El Tribunal Electoral presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Electoral con miras a las elecciones generales del 6 de mayo de 2029. El documento fue entregado formalmente por los magistrados Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake para su correspondiente discusión y aprobación.

Los cambios a la legislación electoral se fundamentan en los principios de transparencia, equidad, rendición de cuentas y justicia, tras un año de trabajo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), integrada por representantes de partidos políticos constituidos y en formación, precandidatos por libre postulación, sectores de la sociedad civil agrupados en el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, universidades e instituciones públicas.

El presidente de la CNRE, el magistrado Narciso J. Arellano Moreno, indicó que durante las mesas de trabajo se aprobaron 59 artículos y se rechazaron 46. La iniciativa será discutida en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del Órgano Legislativo, antes de pasar al pleno para su debate y aprobación final.

Asimismo, los magistrados entregaron un proyecto de ley para la reconfiguración de diversos circuitos electorales de cara a los comicios de 2029.