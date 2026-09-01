Metro de Panamá cierra momentáneamente acceso a Línea 1 en San Miguelito por aumento de usuarios

El Metro de Panamá cerró momentáneamente el acceso hacia la Línea 1 en la estación San Miguelito, debido al aumento de usuarios en los andenes con dirección hacia la ciudad capital.

La medida se produjo ante la gran cantidad de pasajeros que se concentraron en esta estación, una de las principales conexiones del sistema de transporte.

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Usuarios del Metro de Panamá reportan gran cantidad de personas en los andenes

Usuarios del Metro reportaron una importante concentración de personas en los andenes con dirección hacia la ciudad de Panamá.

Además, algunos pasajeros manifestaron que percibían poca frecuencia en la llegada de los trenes, situación que habría contribuido a la acumulación de usuarios en la estación.

Hasta el momento, esta información sobre la frecuencia ha sido reportada por los propios usuarios.

Cierre fue momentáneo

El acceso hacia la Línea 1 fue cerrado de manera momentánea como medida para controlar el flujo de pasajeros y la cantidad de personas concentradas en los andenes.

Se espera información oficial del Metro de Panamá sobre la situación y la normalización del servicio en la estación San Miguelito.