CSS realiza jornada de ecocardiografías y atiende a 60 pacientes en David

Una jornada extraordinaria de ecocardiografía se desarrolló este fin de semana en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. de David, bajo la organización de la Caja de Seguro Social (CSS). La actividad benefició a unos 60 pacientes que se encontraban en lista de espera desde hace varios meses.

La institución detalló que a la jornada acudieron personas procedentes de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, con edades comprendidas entre los 40 y los 90 años.

El cardiólogo intervencionista Esaú De León explicó que este estudio es un requisito previo para diversos procedimientos cardíacos y permite dar seguimiento a pacientes con afecciones en el corazón, además de respaldar las decisiones del cardiólogo clínico.

“Esto le beneficia al paciente porque podemos saber la información del corazón del paciente, si tiene obstrucción en alguna válvula, la función cardíaca y demás parámetros que ayudan a saber la salud del corazón”, añadió.