Migración detecta a presunto miembro del Tren de Aragua en el Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano señalado por las autoridades como miembro del Tren de Aragua, y con antecedentes relacionados con delitos de narcóticos, fue inadmitido por unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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Le impiden continuar su tránsito por Panamá
El ciudadano se encontraba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando fue detectado por las unidades del Servicio Nacional de Migración.
Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades procedieron con su inadmisión y ordenaron su retorno al país de procedencia. El pasajero fue devuelto a Venezuela, según informó el SNM.
Migración mantiene controles en el Aeropuerto de Tocumen
Las autoridades panameñas mantienen controles migratorios y verificaciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para detectar a personas con antecedentes o alertas que puedan impedir su ingreso o tránsito por el país.
El Servicio Nacional de Migración no ofreció mayores detalles sobre los antecedentes del ciudadano ni sobre las circunstancias específicas en las que fue identificado.