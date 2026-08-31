Migración detecta a presunto miembro del Tren de Aragua en el Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano señalado por las autoridades como miembro del Tren de Aragua , y con antecedentes relacionados con delitos de narcóticos, fue inadmitido por unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la información suministrada, las autoridades migratorias le impidieron continuar su tránsito por territorio panameño.

Contenido de interés: Migración inadmite pasajero en el Aeropuerto de Tocumen por vínculos con "La Línea"

Le impiden continuar su tránsito por Panamá

El ciudadano se encontraba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando fue detectado por las unidades del Servicio Nacional de Migración.

Miembro del Tren de Aragua con antecedentes por narcóticos fue inadmitido en @tocumenaero . Unidades del SNM le impidieron continuar su tránsito y fue devuelto a Venezuela, país de procedencia. #PlanFirmeza#MigraciónPanamá#ServicioExcelenciaYControl pic.twitter.com/x8MjWCeMYB — Migración Panamá (@migracionpanama) August 31, 2026

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades procedieron con su inadmisión y ordenaron su retorno al país de procedencia. El pasajero fue devuelto a Venezuela, según informó el SNM.

Migración mantiene controles en el Aeropuerto de Tocumen

Las autoridades panameñas mantienen controles migratorios y verificaciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para detectar a personas con antecedentes o alertas que puedan impedir su ingreso o tránsito por el país.

El Servicio Nacional de Migración no ofreció mayores detalles sobre los antecedentes del ciudadano ni sobre las circunstancias específicas en las que fue identificado.