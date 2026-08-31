MiBus activa nueva ruta: conoce el recorrido y las paradas que atenderá

Transporte Masivo de Panamá - MiBus informó que desde este lunes 31 de octubre circula la nueva ruta N144: Zona Paga Torrijos Carter-Director-Metro San Miguelito.
Recorrido Zona paga Torrijos Carter-Director-Metro San Miguelito
-
Ida: Inicia el servicio en la Zona Paga Torrijos Carter, recorre la vía principal del sector y pasa por la T de Torrijos Carter. Posteriormente, se incorpora al Corredor Norte hasta salir a la altura de Ojo de Agua, donde atiende la Zona Paga Los Andes y culmina en la Gran Estación de San Miguelito.
Vuelta: Realiza el trayecto de regreso desde la Gran Estación de San Miguelito, continúa por la Zona Paga Los Andes, Ojo de Agua, Corredor Norte y Cerro Batea, hasta finalizar nuevamente en la Zona Paga Torrijos Carter.