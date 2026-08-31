Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 09:50

MiBus activa nueva ruta: conoce el recorrido y las paradas que atenderá

De acuerdo con MiBus, este trayecto sustituye el recorrido de la ruta N154, la cual brindaba el servicio en San Miguelito.

MiBus activa nueva ruta en Panamá.

MiBus activa nueva ruta en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Transporte Masivo de Panamá - MiBus informó que desde este lunes 31 de octubre circula la nueva ruta N144: Zona Paga Torrijos Carter-Director-Metro San Miguelito.

De acuerdo con la empresa, este trayecto sustituye el recorrido de la N154, mientras que el sector de El Poderoso continuará siendo atendido por la línea N156.

Recorrido Zona paga Torrijos Carter-Director-Metro San Miguelito

  • Ida: Inicia el servicio en la Zona Paga Torrijos Carter, recorre la vía principal del sector y pasa por la T de Torrijos Carter. Posteriormente, se incorpora al Corredor Norte hasta salir a la altura de Ojo de Agua, donde atiende la Zona Paga Los Andes y culmina en la Gran Estación de San Miguelito.

  • Vuelta: Realiza el trayecto de regreso desde la Gran Estación de San Miguelito, continúa por la Zona Paga Los Andes, Ojo de Agua, Corredor Norte y Cerro Batea, hasta finalizar nuevamente en la Zona Paga Torrijos Carter.

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