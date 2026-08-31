Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 07:32

Usuarios reportan incidencias con los validadores del Metro de Panamá: esto dice la entidad

El Metro de Panamá informó que el nuevo sistema de cobro se encuentra en una etapa de ajuste y estabilización tras reportes de incidencias.

Usuarios reportan incidencias con los validadores del Metro de Panamá

Usuarios reportan incidencias con los validadores del Metro de Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Usuarios del Metro de Panamá han reportado incidencias relacionadas con los validadores, en medio de la implementación del nuevo sistema de cobro.

La entidad informó que actualmente la plataforma se encuentra en una etapa de ajuste y estabilización, como parte del proceso de implementación del nuevo sistema.

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Metro de Panamá trabaja en la estabilización del sistema

De acuerdo con la información proporcionada, el equipo técnico mantiene un seguimiento permanente para atender oportunamente cualquier situación que pueda presentarse.

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El objetivo, según la entidad, es minimizar las posibles afectaciones al servicio mientras continúa el proceso de ajuste de la plataforma.

Nuevo sistema de cobro se encuentra en etapa de ajuste

La implementación de un nuevo sistema de cobro y validación requiere un período de estabilización, durante el cual pueden surgir incidencias que deben ser atendidas por los equipos responsables.

El Metro de Panamá indicó que mantiene el monitoreo de la plataforma para responder ante las situaciones reportadas por los usuarios.

Los pasajeros deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre cualquier actualización relacionada con el funcionamiento del nuevo sistema de cobro y los validadores.

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