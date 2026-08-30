Luto en el SENAN: mueren dos unidades en accidente de tránsito en Costa Arriba de Colón

Dos unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Playa Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.
SENAN confirma el fallecimiento de dos unidades
A través de un comunicado, el SENAN confirmó el fallecimiento de los dos miembros de la institución. Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.
Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas del hecho.
Accidente ocurrió en Playa Chiquita
El accidente se registró en el sector de Playa Chiquita, ubicado en la Costa Arriba de Colón.
El SENAN informó sobre lo ocurrido mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.
Se espera que las autoridades brinden información adicional conforme avancen las investigaciones.