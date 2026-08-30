Colón Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 14:20

Luto en el SENAN: mueren dos unidades en accidente de tránsito en Costa Arriba de Colón

Dos unidades del Servicio Nacional Aeronaval fallecieron en un accidente de tránsito mientras cumplían sus funciones en Costa Arriba de Colón.

Luto en el SENAN

Luto en el SENAN

@SENANPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Playa Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

La institución informó que ambas unidades se encontraban cumpliendo sus funciones al momento del accidente.

SENAN confirma el fallecimiento de dos unidades

A través de un comunicado, el SENAN confirmó el fallecimiento de los dos miembros de la institución. Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas del hecho.

Accidente ocurrió en Playa Chiquita

El accidente se registró en el sector de Playa Chiquita, ubicado en la Costa Arriba de Colón.

El SENAN informó sobre lo ocurrido mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

Se espera que las autoridades brinden información adicional conforme avancen las investigaciones.

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