MiAmbiente cierra el Parque Nacional Chagres por crecida del río: estos lugares quedan inhabilitados

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó el cierre preventivo del Parque Nacional Chagres debido al incremento en el caudal del río Chagres y siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

La medida entra en vigor desde este domingo 30 de agosto de 2026 y se mantendrá hasta nuevo aviso, informó la entidad. El cierre busca proteger la vida y seguridad de los visitantes y de las comunidades ubicadas en las riberas y áreas de influencia del río Chagres y el Lago Alajuela.

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¿Qué lugares del Parque Nacional Chagres están cerrados?

MiAMBIENTE indicó que todos los sectores de esta zona se encuentran inhabilitados mientras permanezca vigente la medida preventiva.

Entre los sitios incluidos están:

La Cascada

La Playita

Sectores ubicados en las riberas del río Chagres.

Áreas de influencia del Lago Alajuela.

La restricción aplica tanto para visitantes nacionales como extranjeros y para los operadores de turismo.

¿Por qué cerraron el Parque Nacional Chagres?

La decisión fue adoptada ante el incremento del caudal del río Chagres, condición que puede representar un riesgo para quienes se encuentren cerca de sus riberas.

Las autoridades advierten especialmente sobre la posibilidad de corrientes repentinas, por lo que solicitan evitar actividades recreativas en el área mientras persistan las condiciones de riesgo.

MiAmbiente pide no ingresar al área

Mientras el cierre permanezca vigente, las autoridades hicieron un llamado a la población a abstenerse de ingresar al área, navegar o bañarse en el río Chagres. También se recomienda evitar permanecer en las riberas del río debido a los riesgos asociados con la crecida del caudal.

El SINAPROC y MiAmbiente mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones del área y determinarán cuándo existen las condiciones de seguridad necesarias para permitir nuevamente el acceso.

La población y los operadores turísticos deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de MiAmbiente para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.