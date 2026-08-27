MiAmbiente inspecciona 8 proyectos por descargas de aguas residuales que afectan la potabilizadora de La Chorrera

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó inspecciones en ocho proyectos residenciales ubicados en el distrito de La Chorrera, luego de detectar problemas relacionados con el manejo y tratamiento de aguas residuales.

Durante las verificaciones, el personal de la institución identificó plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas y abandonadas, una situación que podría generar afectaciones ambientales y comprometer fuentes de agua de la zona.

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MiAmbiente informó que estas descargas tienen impacto en el área relacionada con la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, por lo que se mantienen las acciones de fiscalización para determinar las responsabilidades correspondientes.

Ocho proyectos residenciales bajo inspección

En el distrito de La Chorrera personal de @MiAmbientePma ha detectado ocho proyectos residenciales con plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas y abandonadas. pic.twitter.com/chitcvRpEN — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Las inspecciones permitieron detectar ocho proyectos residenciales que presentan problemas en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con los hallazgos reportados, algunas de estas plantas se encuentran colapsadas o abandonadas, lo que dificulta el adecuado manejo de las aguas residuales generadas por las comunidades.

La situación será evaluada por las autoridades ambientales para establecer las medidas que correspondan y determinar las responsabilidades de los involucrados.

MiAmbiente advierte sobre responsabilidades

La entidad indicó que los responsables de estas situaciones deberán asumir las consecuencias correspondientes, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y las disposiciones ambientales vigentes.

Las inspecciones forman parte de las acciones de fiscalización que desarrolla MiAmbiente para identificar descargas que puedan afectar los recursos hídricos y prevenir mayores impactos ambientales.