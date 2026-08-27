"Michi fest" Alcaldía de Panamá realizará jornada de desparasitación para gatos este domingo

La Alcaldía de Panamá realizará este domingo 30 de agosto una jornada de desparasitación para gatos denominada “Michi Fest”, dirigida a propietarios que deseen llevar a sus mascotas para recibir esta atención.

La actividad comenzará a las 12:00 mediodía y se desarrollará en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del Hotel El Panamá.

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Alcaldía de Panamá: ¿Qué deben llevar los dueños de los gatos?

La Alcaldía de Panamá realizará una jornada de desparasitación de gatos denominada "Michi Fest", este domingo 30 de agosto, a partir de las 12:00 m.d., en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá.



Se solicita a los asistentes transportar sus gatos… pic.twitter.com/0Uni22Av09 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

La Alcaldía de Panamá informó que quienes participen en la jornada deberán cumplir con dos requisitos para la atención:

Llevar al gato en una transportadora o jaula .

. Presentar la tarjeta de vacunación de la mascota.

La recomendación de transportar a los animales en un espacio seguro busca facilitar el manejo de los gatos durante la jornada y garantizar mejores condiciones para las mascotas y sus propietarios.

La actividad forma parte de las iniciativas de la Alcaldía de Panamá dirigidas al bienestar y cuidado responsable de los animales de compañía.