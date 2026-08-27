ANATI entrega títulos de propiedad en Panamá Este: estas son las comunidades beneficiadas

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) entregó nuevos títulos de propiedad a familias de Panamá Este, como parte de los esfuerzos para avanzar en la regularización y formalización de terrenos en esta región del país.

La entrega se realizó durante el Gabinete Ampliado encabezado por el presidente José Raúl Mulino en el corregimiento de Tortí, donde el administrador general de ANATI, Andrés Pagés Chanis, acompañó al mandatario y a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en la entrega simbólica de 20 títulos de propiedad.

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Los documentos corresponden a trámites gestionados por la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva y la Dirección Nacional de Titulación y Regularización.

¿Qué comunidades recibieron títulos de propiedad?

Los nuevos títulos benefician a familias de distintas comunidades de Panamá Este, entre ellas:

Tocumen.

Pacora.

La Mesa de San Martín.

24 de Diciembre.

Chimán Cabecera.

Con estas nuevas entregas, ANATI informó que ya se han otorgado alrededor de 700 títulos de propiedad en Panamá Este.

ANATI continuará con la titulación de tierras

Pagés Chanis destacó que la titulación no representa únicamente la entrega de un documento, sino que permite brindar seguridad jurídica a las familias, fortalecer su patrimonio y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

“Cada título que entregamos representa tranquilidad, patrimonio y futuro para una familia panameña”, señaló el administrador general de ANATI. “Cada título que entregamos representa tranquilidad, patrimonio y futuro para una familia panameña”, señaló el administrador general de ANATI.

La institución también prepara nuevas acciones para ampliar la regularización de tierras mediante barridos catastrales, que permitirán identificar y medir predios para avanzar en su formalización.