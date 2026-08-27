VERAGUAS Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 15:32

Veraguas: aprehenden a otro presunto implicado en la desaparición de Jafet González

La desaparición de Jafet González ocurrió la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas

Aprehenden a otro presunto implicado en la desaparición de Jafet González en Veraguas. 

Aprehenden a otro presunto implicado en la desaparición de Jafet González en Veraguas. 

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó de la aprehensión en la provincia de Veraguas de otro presunto implicado en la desaparición y homicidio del joven Jafet González.

Se trata de un adolescente que se suma a los otros seis sospechosos vinculados al caso: cuatro menores de edad, tres con medida cautelar de detención provisional y el cuarto pendiente de audiencia de imputación de cargos, y dos adultos de 18 y 19 años.

A los implicados se les investiga por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir; cargos que también serán formulados contra el menor aprehendido en las próximas horas.

El hecho ocurrió la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, cuando los agresores abordaron el vehículo de la víctima.

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