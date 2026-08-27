Eclipse lunar podrá verse en Panamá desde las 8:00 p. m. este jueves

Desde las 8:20 p. m. de este jueves 27 de agosto, en Panamá se podrá apreciar un eclipse lunar en el que el satélite natural se teñirá de rojo y alcanzará una visibilidad del 93 %. El fenómeno será visible en América, África, Europa y el Pacífico oriental.
A partial lunar eclipse will pass over the Americas—and parts of Europe and Africa—tomorrow night! It will reach its peak around 12:12am ET (0412 UTC) on Thursday, Aug. 28.— NASA (@NASA) August 26, 2026
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