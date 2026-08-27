Eclipse lunar Actualidad -  27 de agosto de 2026 - 15:56

Eclipse lunar podrá verse en Panamá desde las 8:00 p. m. este jueves

Aunque el eclipse lunar se apreciará a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá observar con mayor detalle el evento.

Eclipse lunar total. 

Eclipse lunar total. 

Martin Adams - unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Desde las 8:20 p. m. de este jueves 27 de agosto, en Panamá se podrá apreciar un eclipse lunar en el que el satélite natural se teñirá de rojo y alcanzará una visibilidad del 93 %. El fenómeno será visible en América, África, Europa y el Pacífico oriental.

Horarios del eclipse lunar

  • 8:23 p. m.: Inicio de la fase penumbral.

  • 9:33 p. m.: Inicio del eclipse parcial.

  • 11:12 p. m.: Punto máximo del eclipse.

  • 12:51 a. m. (28 de agosto): Fase del último contacto.

  • 2:01 a. m. (28 de agosto): Fin del eclipse.

La observación del evento es totalmente segura y no requiere el uso de filtros ni protectores oculares. Aunque el fenómeno se apreciará a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá observar con mayor detalle la sombra sobre la superficie lunar.

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