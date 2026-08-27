¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 28 de agosto? Consulta la lista de lugares y horarios

IMA anuncia los lugares de las Agroferias @IMA

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 28 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Tema de interés: SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas: estas son las áreas bajo prevención Agroferias del viernes 28 de agosto Chiriquí Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo Panamá Oeste Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Santos Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Pueblo Mesa, en Mancreek, distrito de Jorondai Veraguas Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago

Casa Local de Campana, corregmiento de Manuel A. Terrero, distrito de Las Plamas Coclé Casa Local de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá Darién Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe Panamá Cancha de la cantera de Nuevo Caimitillo, en Caimitillo, distrito de Panamá Bocas del Toro Frente al Municipio de Almirante, (calle principal) ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/3cXI38eKbI — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 26, 2026