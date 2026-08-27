Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 15:12

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 28 de agosto? Consulta la lista de lugares y horarios

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 28 de agosto.

IMA anuncia los lugares de las Agroferias

IMA anuncia los lugares de las Agroferias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 28 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del viernes 28 de agosto

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Santos

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Pueblo Mesa, en Mancreek, distrito de Jorondai

Veraguas

  • Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
  • Casa Local de Campana, corregmiento de Manuel A. Terrero, distrito de Las Plamas

Coclé

  • Casa Local de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá

Darién

  • Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe

Panamá

  • Cancha de la cantera de Nuevo Caimitillo, en Caimitillo, distrito de Panamá

Bocas del Toro

  • Frente al Municipio de Almirante, (calle principal)

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