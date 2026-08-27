¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 28 de agosto? Consulta la lista de lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 28 de agosto, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del viernes 28 de agosto
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Santos
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Pueblo Mesa, en Mancreek, distrito de Jorondai
Veraguas
- Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
- Casa Local de Campana, corregmiento de Manuel A. Terrero, distrito de Las Plamas
Coclé
- Casa Local de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá
Darién
- Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe
Panamá
- Cancha de la cantera de Nuevo Caimitillo, en Caimitillo, distrito de Panamá
Bocas del Toro
- Frente al Municipio de Almirante, (calle principal)