¡Guarde su platita! IMA anuncia los lugares de las Agroferias de este jueves 27 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las Agroferias este jueves 27 de agosto de 2026, con productos de la canasta básica disponibles para los consumidores.

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Las jornadas se desarrollarán en diferentes comunidades de varias provincias del país y la comarca Ngäbe Buglé. Si está buscando dónde comprar productos a precios accesibles, estos son los lugares anunciados por el IMA:

¿Dónde habrá Agroferias este jueves 27 de agosto?

Los Santos

A un costado de la iglesia de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.

Comarca Ngäbe Buglé

Comunidad de El Peñón, distrito de Ñürüm.

Herrera

Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.

Coclé

Casa Local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón.

Veraguas

Comunidad de Paso Real en San José , distrito de San Francisco.

, distrito de San Francisco. Casa Local de El Marañón, distrito de Soná.

Panamá Oeste

Casa Cultural de Ollas Abajo, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

Cancha comunal de Veladero, distrito de Tolé.

Panamá

Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Panamá Este

Valle de la Unión de Chinina, distrito de Chepo.

Colón

Parque central de Palenque, distrito de Santa Isabel.

Consulta las Agroferias del IMA programadas para este jueves



Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/xIVxcj3Rmw — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 25, 2026

IMA lleva productos de la canasta básica a diferentes comunidades

Las Agroferias forman parte de las jornadas que desarrolla el IMA para acercar productos de la canasta básica a consumidores de distintas comunidades del país.

Los residentes de las áreas anunciadas pueden acudir al punto correspondiente este jueves 27 de agosto para conocer la oferta disponible.

Se recomienda verificar cualquier actualización directamente con el IMA, ya que los productos, horarios o puntos de venta pueden estar sujetos a cambios.