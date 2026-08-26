¡Guarde su platita! IMA anuncia los lugares de las Agroferias de este jueves 27 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las Agroferias este jueves 27 de agosto de 2026, con productos de la canasta básica disponibles para los consumidores.
Las jornadas se desarrollarán en diferentes comunidades de varias provincias del país y la comarca Ngäbe Buglé. Si está buscando dónde comprar productos a precios accesibles, estos son los lugares anunciados por el IMA:
¿Dónde habrá Agroferias este jueves 27 de agosto?
Los Santos
- A un costado de la iglesia de Llano de Piedra, distrito de Macaracas.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de El Peñón, distrito de Ñürüm.
Herrera
- Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.
Coclé
- Casa Local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón.
Veraguas
- Comunidad de Paso Real en San José, distrito de San Francisco.
- Casa Local de El Marañón, distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Ollas Abajo, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Veladero, distrito de Tolé.
Panamá
- Capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.
Panamá Este
- Valle de la Unión de Chinina, distrito de Chepo.
Colón
- Parque central de Palenque, distrito de Santa Isabel.
IMA lleva productos de la canasta básica a diferentes comunidades
Las Agroferias forman parte de las jornadas que desarrolla el IMA para acercar productos de la canasta básica a consumidores de distintas comunidades del país.
Los residentes de las áreas anunciadas pueden acudir al punto correspondiente este jueves 27 de agosto para conocer la oferta disponible.
Se recomienda verificar cualquier actualización directamente con el IMA, ya que los productos, horarios o puntos de venta pueden estar sujetos a cambios.