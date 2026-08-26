MEDUCA: desmantelan presunta red que vendía títulos y diplomas falsos para ingresar al sistema educativo

Este miércoles 26 de agosto, más de 15 personas han sido aprehendidas por presunta falsificación de documentos para ingresar al sistema educativo, mediante el operativo Credenciales 1.0 desarrollado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las diligencias se desarrollaron en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién. La fiscalía pudo ubicar indicios relacionados a la investigación, tales como diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

El operativo se ejecutó tras las denuncias presentadas por el Ministerio de Educación (MEDUCA) por irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma empleada para la selección de aspirantes en los Concursos de Nombramiento Docente.

De acuerdo con la denuncia, esta presunta red criminal se dedicaba a la confección y venta expedita de títulos, créditos y diplomas falsos, utilizando de forma fraudulenta el nombre de prestigiosas instituciones universitarias.