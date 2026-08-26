Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 09:22

Ministerio de Seguridad de Panamá difunde fotos de los más buscados en Costa Rica

El Ministerio de Seguridad de Panamá difundió un afiche con los más buscados en Costa Rica y habilitó canales confidenciales para reportar información.

Ministerio de Seguridad de Panamá difunde fotos de los más buscados

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La entidad panameña hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que pueda ayudar a las autoridades costarricenses a determinar su ubicación.

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Ministerio de Seguridad: ¿Dónde reportar información?

El Ministerio de Seguridad indicó que quienes tengan información relacionada con alguna de las personas incluidas en el afiche pueden comunicarse de manera confidencial con las autoridades de Costa Rica. Para ello, están disponibles el correo electrónico [email protected] y la línea telefónica 104.

“Si tienes información que pueda contribuir a su ubicación, comunícate de manera confidencial con las autoridades costarricenses”, señaló el Ministerio de Seguridad de Panamá en su publicación. “Si tienes información que pueda contribuir a su ubicación, comunícate de manera confidencial con las autoridades costarricenses”, señaló el Ministerio de Seguridad de Panamá en su publicación.

La institución exhortó a la población a utilizar los canales oficiales y evitar difundir información no verificada sobre las personas que aparecen en el afiche.

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