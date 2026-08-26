Ministerio de Seguridad de Panamá difunde fotos de los más buscados en Costa Rica

Ministerio de Seguridad de Panamá difunde fotos de los más buscados

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá compartió un afiche con las fotografías de personas que figuran entre las más buscadas por las autoridades de Costa Rica.

La entidad panameña hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que pueda ayudar a las autoridades costarricenses a determinar su ubicación.

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Ministerio de Seguridad: ¿Dónde reportar información?

El Ministerio de Seguridad de Panamá compartió un afiche con las fotos de los más buscados en Costa Rica.



"Si tienes información que pueda contribuir a su ubicación, comunícate de manera confidencial con las autoridades costarricenses al correo [email protected]. o puede… pic.twitter.com/5SzBTdiXBN — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

El Ministerio de Seguridad indicó que quienes tengan información relacionada con alguna de las personas incluidas en el afiche pueden comunicarse de manera confidencial con las autoridades de Costa Rica. Para ello, están disponibles el correo electrónico [email protected] y la línea telefónica 104.

“Si tienes información que pueda contribuir a su ubicación, comunícate de manera confidencial con las autoridades costarricenses”, señaló el Ministerio de Seguridad de Panamá en su publicación. “Si tienes información que pueda contribuir a su ubicación, comunícate de manera confidencial con las autoridades costarricenses”, señaló el Ministerio de Seguridad de Panamá en su publicación.

La institución exhortó a la población a utilizar los canales oficiales y evitar difundir información no verificada sobre las personas que aparecen en el afiche.