Ministerio de Seguridad de Panamá difunde fotos de los más buscados en Costa Rica

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá compartió un afiche con las fotografías de personas que figuran entre las más buscadas por las autoridades de Costa Rica.
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Ministerio de Seguridad: ¿Dónde reportar información?
El Ministerio de Seguridad indicó que quienes tengan información relacionada con alguna de las personas incluidas en el afiche pueden comunicarse de manera confidencial con las autoridades de Costa Rica. Para ello, están disponibles el correo electrónico [email protected] y la línea telefónica 104.
La institución exhortó a la población a utilizar los canales oficiales y evitar difundir información no verificada sobre las personas que aparecen en el afiche.