Panamá Deportes -  26 de agosto de 2026 - 09:22

Pandeportes renovará el Estadio José Thompson de Chepo

Pandeportes contempla una inversión aproximada de 5.8 millones de balboas y un periodo de ejecución de 540 días a partir del inicio de los trabajos.

Pandeportes renovará el Estadio José de la Luz Thompson.

Pandeportes renovará el Estadio José de la Luz Thompson.

PANDEPORTES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), a través de su director general, Miguel Ordóñez, anunció oficialmente el proyecto de renovación integral del Estadio José de la Luz Thompson, ubicado en el distrito de Chepo, Panamá Este, como parte del plan de modernización de la infraestructura deportiva nacional.

La obra contempla una inversión aproximada de 5.8 millones de balboas y un periodo de ejecución de 540 días a partir del inicio de los trabajos.

El proyecto incluye las siguientes adecuaciones e intervenciones:

  • Renovación del terreno de juego.

  • Instalación de nuevas graderías y butacas.

  • Remodelación de camerinos y sustitución de la cerca perimetral.

  • Reemplazo de la cubierta de techo y del sistema de iluminación.

  • Adecuación del sistema pluvial y de los sistemas especiales.

Con esta obra, Pandeportes busca dotar a Chepo y Panamá Este de un escenario moderno y seguro para la práctica del béisbol, beneficiando a atletas, ligas locales y a la comunidad deportiva en general, como parte del fortalecimiento de la infraestructura nacional.

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