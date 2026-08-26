Ataque a tiros en Villa Lucre deja a un hombre y una mujer muertos; ella estaba embarazada

Ataque a tiros en Villa Lucre deja a un hombre y una mujer muertos

Un hombre y una mujer murieron tras ser atacados a tiros la tarde de este martes 25 de agosto en los estacionamientos de una plaza comercial ubicada en Villa Lucre , cerca de la estación de la Línea 2 del Metro de Panamá. De acuerdo con la información preliminar, ambos fueron alcanzados por varios disparos durante el ataque.

La mujer, quien según los primeros reportes estaba embarazada, fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario debido a las heridas sufridas. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

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Mujer estaba embarazada

Fallece la mujer que resultó herida durante una balacera registrada en el sector de Villa Lucre, luego de ser trasladada a un hospital. https://t.co/RWKebrZ92E pic.twitter.com/hFFGkkdKwA — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

El hecho ocurrió en un área comercial cercana a la estación de Villa Lucre, generando preocupación entre las personas que se encontraban en el sector.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa las circunstancias que originaron el ataque ni la identidad de las víctimas.

Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el hecho, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.

Investigación tras el ataque en Villa Lucre

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán recopilar evidencias y testimonios para establecer la secuencia de los hechos.

Por tratarse de información preliminar, cualquier dato adicional sobre las víctimas, el posible responsable o el móvil del ataque deberá ser confirmado oficialmente antes de incorporarlo a la noticia.