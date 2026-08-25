Panamá insta a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Panamá insta a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad

Panamá instó a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, durante una reunión virtual entre los cancilleres de ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este martes una entrevista con Battsetseg Batmunkh, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Mongolia, en la que abordaron diferentes temas de interés bilateral.

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Entre los asuntos tratados estuvo la importancia internacional del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y la posibilidad de que Mongolia se adhiera al acuerdo.

¿Qué respondió Mongolia sobre el Tratado de Neutralidad?

Panamá planteó formalmente a Mongolia la importancia de adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, destacando su relevancia para la comunidad internacional y los recientes respaldos recibidos de países de Europa y América Latina.

Ante la solicitud panameña, el Gobierno de Mongolia acordó revisar el contenido del tratado y posteriormente emitir una respuesta, una vez que las autoridades de Ulán Bator completen el análisis correspondiente.

Por ahora, por tanto, Mongolia no ha confirmado su adhesión al tratado.

Panamá y Mongolia avanzan en acuerdo de exención de visas

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de formalizar un acuerdo de exención de visado para los titulares de pasaportes mongoles.

Ambos gobiernos reconocieron que los ciudadanos de Mongolia ya pueden ingresar a Panamá sin visa y acordaron acelerar las gestiones para formalizar un acuerdo bilateral.

La intención es que este acuerdo pueda quedar completado antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre.

Interés en infraestructura ferroviaria

La reunión también permitió intercambiar experiencias en materia de infraestructura ferroviaria. Panamá mostró interés en conocer la experiencia de Mongolia en este sector y analizar cómo algunos de esos conocimientos podrían ser aplicados en proyectos que adelanta el país.

Los representantes de Panamá y Mongolia acordaron continuar las conversaciones en Nueva York, en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro servirá para dar seguimiento a los acuerdos relacionados con la exención de visas, la posible adhesión de Mongolia al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y otras áreas de cooperación bilateral.