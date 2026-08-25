Operación Escudo de Acero: SENAFRONT aprehende a más de 150 personas en Darién

Más de 150 personas han sido aprehendidas en la provincia de Darién como resultado de la operación “Escudo de Acero” , desarrollada por unidades de las fuerzas especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La operación forma parte del Plan Firmeza, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública, y tiene como propósito reforzar la seguridad en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia.

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¿Cuál es el objetivo de la operación Escudo de Acero?

De acuerdo con el Senafront, la operación busca salvaguardar y proteger la frontera e impedir el ingreso al territorio panameño de estructuras criminales transnacionales.

Para ello, las unidades realizan patrullajes a lo largo de la franja fronteriza y mantienen presencia en diferentes puntos de la región. La estrategia está dirigida a detectar y neutralizar posibles focos de criminalidad que puedan afectar la seguridad en Darién.

Más de 150 aprehendidos

Como resultado de las acciones ejecutadas durante la operación, el Senafront informó sobre la aprehensión de más de 150 ciudadanos presuntamente vinculados a diferentes actividades delictivas.

Entre los delitos investigados se encuentran:

Minería ilegal.

Narcotráfico.

Microtráfico.

Tráfico de personas.

Violación.

Otros delitos.

Las personas aprehendidas quedan a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro de cada investigación.

Senafront mantiene patrullajes en la frontera

El Servicio Nacional de Fronteras indicó que continuará realizando patrullajes a lo largo y ancho de la franja fronteriza como parte de la operación.

La presencia de las fuerzas especiales busca detectar actividades ilícitas y evitar que organizaciones criminales transnacionales utilicen el territorio panameño para desarrollar sus operaciones.

La operación Escudo de Acero se mantiene activa como parte de las acciones de seguridad implementadas en Darién bajo el Plan Firmeza.