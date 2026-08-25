ATTT sanciona a conductores en operativo Mal Parqueados en Pueblo Nuevo

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionó a 94 conductores durante una jornada de fiscalización y ordenamiento vial realizada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, como parte del operativo Mal Parqueados.

La acción estuvo dirigida a detectar infracciones que afectan la movilidad y el cumplimiento de las normas de tránsito en diferentes puntos de este sector de la ciudad de Panamá.

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¿Por qué fueron sancionados los conductores?

Inspectores de la @ATTTPanama realizan una jornada de fiscalización y ordenamiento vial en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde fueron sancionados 94 conductores, 48 por estacionarse en lugares no permitidos y 46 por desatender las señales de tránsito.



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De los 94 conductores sancionados durante la jornada:

48 fueron sancionados por estacionarse en lugares no permitidos.

46 por desatender las señales de tránsito.

Las cifras muestran que el estacionamiento en sitios no autorizados fue la principal infracción detectada durante el operativo.

¿Dónde realizó el operativo la ATTT?

Los inspectores se trasladaron a diferentes puntos de Pueblo Nuevo para realizar las labores de fiscalización.

Entre las zonas verificadas estuvieron:

Avenida Fernández de Córdoba.

Plaza Ágora.

Calle Higinio Araúz con calle 78 A Oeste.

Avenida 5 C Norte, frente al Colegio Comercial Panamá.

Calle Gervasio García.

La jornada forma parte de las acciones de la ATTT para mantener el orden en las vías y evitar que los vehículos estacionados en lugares prohibidos obstaculicen la circulación.

ATTT continuará con la fiscalización vial

El operativo Mal Parqueados busca identificar y sancionar a los conductores que incumplen las normas relacionadas con el estacionamiento y otras disposiciones de tránsito.

La ATTT mantiene este tipo de jornadas de fiscalización en distintos puntos del país con el objetivo de mejorar la movilidad, promover el respeto a las señales de tránsito y mantener el orden en las calles.

Las autoridades recuerdan a los conductores la importancia de respetar los espacios habilitados para estacionar y las señales colocadas en las vías para evitar sanciones.