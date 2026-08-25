MIDA: 60% de sus funcionarios están jubilados; ministro explica por qué no puede destituirlos

El 60% de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) están jubilados, según afirmó el ministro de esta entidad, Roberto Linares, durante una intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El funcionario explicó que existen trabajadores de edad avanzada que continúan laborando en la institución bajo leyes especiales, situación que, según señaló, limita la posibilidad de destituirlos.

Tema de interés: MIDA cuenta con un gran porcentaje de personal jubilado y pide ajustes a la legislación

“No podemos destituirlos”, afirma el ministro. Durante su intervención, Linares se refirió a la situación del personal jubilado que permanece en la institución.

“Nosotros tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales, ganan 4 o 5 mil dólares, encima jubilados y no podemos destituirlos por el tema de leyes, y no tengo nada con la edad, pero llega un momento que la persona no puede funcionar y un agrónomo y un… pic.twitter.com/4EFxaQ2ugv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

“Nosotros tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales, ganan 4 o 5 mil dólares, encima jubilados y no podemos destituirlos por el tema de leyes”, manifestó. “Nosotros tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales, ganan 4 o 5 mil dólares, encima jubilados y no podemos destituirlos por el tema de leyes”, manifestó.

El ministro aclaró que su planteamiento no tiene que ver únicamente con la edad, sino con las funciones que deben desempeñar determinados trabajadores del sector agropecuario.

Personal del MIDA: ¿Por qué no pueden ser destituidos?

Según la explicación ofrecida por Linares ante la Comisión de Presupuesto, algunos funcionarios jubilados están amparados por leyes especiales, lo que establece condiciones particulares sobre su permanencia laboral y limita las acciones que puede tomar la administración.

El ministro planteó esta situación al explicar la composición del personal del MIDA y las dificultades que enfrenta la institución para renovar su fuerza laboral.

La afirmación sobre el 60% de funcionarios jubilados fue realizada durante la discusión presupuestaria, en la que las autoridades del MIDA expusieron diferentes necesidades y retos de la institución.

El tema abre nuevamente el debate sobre la permanencia de funcionarios jubilados en el sector público, las normas que protegen sus derechos laborales y la necesidad de contar con personal disponible para las labores técnicas y de campo que requiere el sector agropecuario.