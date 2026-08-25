Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Cuándo y dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo miercolito el próximo miércoles 26 de agosto del 2026.

¿A qué hora inicia el sorteo miercolito del 26 de agosto?

El sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de este miércoles 26 de agosto será transmitido en directo a través de nuestros canales Telemetro (canal 13) y Rpc (canal 4) de la institución, a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 26 de agosto, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.