Corredor Sur podría extenderse hasta Pacora: proyecto está en estudio

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) confirmó que evalúa la prefactibilidad del proyecto de extensión del Corredor Sur hasta el sector de Pacora, iniciativa que será presentada ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el propósito de licitarla el próximo año.

La gerente de ENA, Yessica Goti, indicó que confían en concretar la licitación el próximo año. Asimismo, informó que se desarrolla un estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de la obra en la zona.

Por su parte, el director de Planificación de ENA, Arcelio Tejada, señaló que el proyecto, que contempla una extensión de 16 kilómetros, se encuentra en etapa de análisis técnico y financiero. Durante este año se prevé culminar la fase técnica y de planificación para remitirla al MOP.

Tras completar estos procesos se podrá obtener la cifra oficial del costo estimado de la obra.