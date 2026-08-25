PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este miércoles 26 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 26 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Darién.
- Arraiján: corregimientos de Nuevo Emperador y Cerro Silvestre
Provincia de Darién
Centro de pago: Centro Básico General José del C. Mejía
- Pinogana: corregimiento de Yaviza
Centro de pago: Centro Básico General Marco Alarcón
- Santa Fe: Río Iglesia
- Pinogana: Metetí
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.