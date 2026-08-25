Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 15:43

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este miércoles 26 de agosto

El IFARHU no atenderá a personas con cédula vencida ni aceptará cartas de autorización para retirar la tarjeta PASE-U.

Entrega del PASE-U del IFARHU. 

Entrega del PASE-U del IFARHU. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 26 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Darién.

Pago del PASE-U este 25 de agosto

Provincia de Panamá Oeste

Centro de pago - Estadio Mariano Rivera

  • Arraiján: corregimientos de Nuevo Emperador y Cerro Silvestre

Provincia de Darién

Centro de pago: Centro Básico General José del C. Mejía

  • Pinogana: corregimiento de Yaviza

Centro de pago: Centro Básico General Marco Alarcón

  • Santa Fe: Río Iglesia
  • Pinogana: Metetí

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Padres asisten al segundo día de entrega de tarjetas del Pase-U en el estadio Mariano Rivera

PASE-U: ¿Para qué puedes utilizar la tarjeta de débito de Caja de Ahorros?

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este martes 25 de agosto

Recomendadas

Más Noticias