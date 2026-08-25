Estos son los ganadores del nuevo sorteo de Lotería Fiscal Regional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 25 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- Vidal Rubio González
- Edilma de Grajales
- María Solano
- Gabriel Alfredo Smith
- Camilo Atencio
Ganadores de B/. 5,000.00
- Eliecer Eduardo Miranda
- Claudia NG Castrellón
- Edwin Ameth Silvera
- Dalis Cedeño Castillo
- Marlenis Ballestero
- Lilia Torres de Bozzi
- José M. Mora
- Miriam Flores
- Efraín Bosques
- Nayduth Guerra
Ganadores de B/. 1,000.00
- Kevin Valdés Ruiz
- Arcela Muñoz Castillo
- Juan Carlos González Toribio
- Guillermo Gutiérrez
- Lucio Bazán
- Tania de Garcia
- Nieves De Gracia
- Leiny Delgado
- Shernie Grenald
- Ricardo Arroyave