Chiriquí Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 15:30

Estos son los ganadores del nuevo sorteo de Lotería Fiscal Regional

El nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Lotería fiscal regional 2026.

Lotería fiscal regional 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 25 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, quienes se repartieron incentivos de B/. 10,000.00, B/. 5,000.00 y B/. 1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  1. Vidal Rubio González
  2. Edilma de Grajales
  3. María Solano
  4. Gabriel Alfredo Smith
  5. Camilo Atencio

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Eliecer Eduardo Miranda
  • Claudia NG Castrellón
  • Edwin Ameth Silvera
  • Dalis Cedeño Castillo
  • Marlenis Ballestero
  • Lilia Torres de Bozzi
  • José M. Mora
  • Miriam Flores
  • Efraín Bosques
  • Nayduth Guerra

Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Kevin Valdés Ruiz
  2. Arcela Muñoz Castillo
  3. Juan Carlos González Toribio
  4. Guillermo Gutiérrez
  5. Lucio Bazán
  6. Tania de Garcia
  7. Nieves De Gracia
  8. Leiny Delgado
  9. Shernie Grenald
  10. Ricardo Arroyave

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