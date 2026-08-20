Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 16:01

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional deja ganadores en Colón, Darién y Panamá Oeste

El nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Colón, Darién y Panamá Oeste.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 20 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Albrook Mall, en la provincia de Panamá, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de la provincia de Panamá, quienes se repartieron incentivos de B/. 10 000.00, B/. 5 000.00 y B/. 1 000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Rosa Pinilla
  • Oderay Núñez
  • Cheyla Ramos
  • Ana Melissa Calderón
  • Casimira de Lasso

Ganadores de B/. 5,000.00

  1. Yohani Aracely Rosani
  2. Indira Ester Francis
  3. Nivia Amaya Saenz
  4. Arianne Amaris Cortez
  5. Linda Huggian
  6. Rosmery Suira Almengor
  7. Itzel Omaris de Morales
  8. Karla Tuñón
  9. Mikaela Jaén Gutiérrez
  10. Oriela Castro

Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Gisela Raquel Morales
  2. Emma Grell Gómez
  3. Yazmín Alba Ramos
  4. Dayron Mojica
  5. Omayra Casis
  6. Yara Contreras
  7. Gabriel Moisés Sánchez
  8. Nayubel Tenorio Mendoza
  9. Mariana Wilson
  10. Juan De Dios Ábrego

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