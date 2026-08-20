Sorteo de la Lotería Fiscal Regional deja ganadores en Colón, Darién y Panamá Oeste

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 20 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Albrook Mall, en la provincia de Panamá, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- Rosa Pinilla
- Oderay Núñez
- Cheyla Ramos
- Ana Melissa Calderón
- Casimira de Lasso
Ganadores de B/. 5,000.00
- Yohani Aracely Rosani
- Indira Ester Francis
- Nivia Amaya Saenz
- Arianne Amaris Cortez
- Linda Huggian
- Rosmery Suira Almengor
- Itzel Omaris de Morales
- Karla Tuñón
- Mikaela Jaén Gutiérrez
- Oriela Castro
Ganadores de B/. 1,000.00
- Gisela Raquel Morales
- Emma Grell Gómez
- Yazmín Alba Ramos
- Dayron Mojica
- Omayra Casis
- Yara Contreras
- Gabriel Moisés Sánchez
- Nayubel Tenorio Mendoza
- Mariana Wilson
- Juan De Dios Ábrego