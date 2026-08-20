Azuero: ingenieros israelíes evaluarán en octubre la calidad del agua

El Ministerio de Salud (MINSA) y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, confirmaron que en octubre una delegación de ingenieros israelíes visitará la región de Azuero, junto a personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para evaluar la situación del agua potable en las provincias de Los Santos y Herrera.

El equipo de especialistas proporcionará herramientas técnicas tras un diagnóstico con el que el Gobierno Nacional podrá implementar soluciones a la contaminación del agua en el río La Villa y otros afluentes de la zona.

El acuerdo para esta inspección se concretó tras la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá, marco en el cual se pactó la cooperación bilateral en materia de salud y el mejoramiento del suministro de agua potable en el país.

Las declaraciones de las autoridades se dieron durante una jornada de atención médica que llegó esta mañana al sector de El Chorrillo para brindar servicios de salud a la población, con el respaldo de especialistas israelíes.