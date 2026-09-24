Panamá Nacionales -

Persiste la crisis del agua en Azuero, Idaan continúa trabajos en potabilizadora

Desde hace más de un año las autoridades anunciaron la crisis por contaminación del agua en la región de Azuero y a la fecha el problema continúa. Los residentes denuncian deben acudir por el suministro a proyectos rurales o comprar agua embotellada para satisfacer sus necesidades. Por su parte el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero, indicó que continúan con los trabajos en las plantas potabilizadoras.