Mujeres privadas de libertad llevan sus voces al Casco Antiguo en una celebración especial

Mujeres privadas de libertad del Centro Femenino La Esmeralda y adolescentes en conflicto con la ley participaron este jueves 24 de septiembre en una misa por la Virgen de la Merced, patrona de las personas privadas de libertad , realizada en la iglesia Nuestra Señora de La Merced, en el Casco Antiguo de Panamá.

Durante la ceremonia participó el Coro Vive María, integrado por mujeres privadas de libertad del Centro Femenino La Esmeralda, ubicado en Las Garzas. También estuvieron presentes adolescentes en conflicto con la ley del Centro de Custodia de Las Garzas que forman parte del Taller de Panadería.

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Arzobispo Ulloa dirige mensaje a las personas privadas de libertad

Durante la ceremonia, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, destacó el significado de la festividad para la pastoral penitenciaria y las personas que permanecen en los centros penitenciarios.

“Esta celebración nos lleva a dirigir nuestra mirada y, sobre todo, a dirigir nuestro corazón hacia nuestros hermanos y hermanas privados de libertad”, manifestó. “Esta celebración nos lleva a dirigir nuestra mirada y, sobre todo, a dirigir nuestro corazón hacia nuestros hermanos y hermanas privados de libertad”, manifestó.

Ulloa señaló que detrás de cada persona privada de libertad existe una historia y una familia, y sostuvo que el acompañamiento de la Iglesia no busca justificar los delitos ni sustituir el papel de la justicia.

Mingob destaca resocialización y segundas oportunidades

La ministra encargada de Gobierno, Doris Bill Fábrega, manifestó que las personas tienen derecho a transformar sus vidas y destacó las acciones que desarrolla el Ministerio de Gobierno (Mingob) para apoyar los procesos de resocialización.

Fábrega señaló que las personas privadas de libertad cuentan con el acompañamiento de sus familias y de los equipos que trabajan en los programas destinados a generar cambios personales y facilitar posteriormente su reinserción en la sociedad.

Una de las mujeres privadas de libertad que participó en la actividad señaló que la Virgen de la Merced representa para ellas esperanza, fe y fortaleza durante el cumplimiento de sus condenas.

Además, pidió a las familias y a la sociedad creer en las segundas oportunidades y en los programas y herramientas dirigidos a preparar a las personas privadas de libertad para su futura reincorporación a la sociedad.