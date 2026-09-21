Tres exprivadas de libertad se capacitarán en Nueva York con el proyecto Café Presidente

Tres exprivadas de libertad panameñas del proyecto Café Presidente iniciarán un proceso de capacitación en Nueva York junto con la cafetería Arcane Estate Coffee, como parte de un programa de colaboración y entrenamiento.

Arcane Estate Coffee comenzará esta cooperación capacitando a las tres primeras participantes del proyecto Café Presidente y conectándolas directamente con uno de los mercados más exigentes.

Este plan de reinserción social y laboral cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobierno y forma parte del Plan Libertad, una iniciativa apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca consolidarse como un modelo que pueda replicarse en otros países.

Edgar Acosta Masferrer, panameño y propietario de Arcane Estate Coffee, expresó sentirse orgulloso de colaborar desde Nueva York con un programa de resocialización que genera un impacto directo y positivo en Panamá.

También comentó que "desde su apertura en mayo de 2025, Arcane Estate Coffee, su tienda de café de origen panameño se ha posicionado muy bien en esta zona de Manhattan, al punto de haber reportado su mayor venta en un solo día la semana pasada".

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó a los representantes de Arcane Estate Coffee por promover el café panameño en el mercado neoyorquino y colaborar con el programa Café Presidente.

Este proyecto busca resocializar a las personas privadas de libertad y brindarles una oportunidad de inserción laboral una vez recuperen su libertad.