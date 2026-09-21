Jubilados y pensionados cobran este lunes: ¿a quiénes les corresponde y cuándo es el próximo pago?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen una nueva fecha de pago este lunes 21 de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

El pago de hoy corresponde a los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante cheque en los centros de pago del área metropolitana y el interior del país, según la programación de la CSS.

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Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta su modalidad de cobro, debido a que las fechas para quienes reciben el dinero mediante acreditamiento bancario ACH son distintas de las establecidas para quienes cobran por cheque.

¿Quiénes cobran hoy lunes 21 de septiembre?

Este lunes 21 de septiembre corresponde el pago a los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque. La CSS mantiene centros de pago para esta modalidad, por lo que los beneficiarios deben acudir al lugar que les corresponde.

La institución publica calendarios diferenciados para los pagos mediante ACH y para los realizados en los centros de pago del área metropolitana y el interior.

¿Dónde cobran los jubilados en Changuinola?

Los jubilados y pensionados de Changuinola deben prestar especial atención, debido a que la CSS anunció un cambio en el lugar de pago.

Este lunes 21 de septiembre, la entrega de cheques se realizará en:

Lugar: auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena. Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Los días 22 y 23 de septiembre, los cheques serán entregados en el pasillo alterno al edificio de hospitalización de esta unidad ejecutora, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

A partir de octubre, los pagos en Changuinola pasarán a realizarse en el Super Centro Changuinola, según informó oficialmente la CSS.

¿Cuándo será el próximo pago a jubilados y pensionados?

Tras la jornada de este lunes, los beneficiarios deben estar atentos al calendario correspondiente a octubre de 2026.

La fecha dependerá nuevamente de la modalidad mediante la cual cada jubilado o pensionado recibe su prestación.

Por ello, es importante consultar el calendario oficial de pagos de la CSS y verificar si corresponde acreditamiento bancario ACH o cobro mediante cheque. La institución mantiene ambos calendarios disponibles en sus canales oficiales.

Los beneficiarios también deben mantenerse atentos a posibles anuncios de la CSS sobre cambios en centros de pago u horarios, especialmente cuando reciben sus prestaciones mediante cheque.