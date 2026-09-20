Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 21 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para el lunes 21 de septiembre Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de San Pedrito, distrito de Santa Catalina. Panamá Oeste Cancha comunal de El Líbano, distrito de Chame. Panamá Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito. Consultas las Agroferias del IMA para lunes 21 y 22 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/L4cGpjHEty — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 19, 2026