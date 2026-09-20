El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 21 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el lunes 21 de septiembre
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de San Pedrito, distrito de Santa Catalina.
Panamá Oeste
- Cancha comunal de El Líbano, distrito de Chame.
Panamá
- Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.