Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 11:22

Agroferias del IMA para el lunes 21 de septiembre

El IMA realizará agroferias en Panamá y Panamá Oeste. Las ventas de productos de la canasta básica comenzarán a las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 21 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para el lunes 21 de septiembre

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de San Pedrito, distrito de Santa Catalina.

Panamá Oeste

  • Cancha comunal de El Líbano, distrito de Chame.

Panamá

  • Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: puntos de venta para el sábado 19 de septiembre

Agroferias del viernes 18 de septiembre en Panamá

Agroferias del IMA para el jueves 17 de septiembre

Recomendadas

Más Noticias