Agroferias del IMA: puntos de venta para el sábado 19 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 18 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el sábado
Panamá
- Isla Pedro González, distrito de Balboa.
Panamá Oeste
- Cancha Damián Pier, en Chame cabecera.