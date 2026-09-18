Agroferias del IMA: puntos de venta para el sábado 19 de septiembre

Agroferias del IMA.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 18 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para el sábado Panamá Isla Pedro González, distrito de Balboa. Panamá Oeste Cancha Damián Pier, en Chame cabecera. ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidadConoce las sedesDesde las 8:00 a.m.Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/RKUUIcl9BI — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 18, 2026