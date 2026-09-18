Gasolina y diésel: estos son los precios del Combustible por provincia desde hoy 18 de septiembre

A partir de este viernes 18 de septiembre, los conductores en Panamá enfrentan un nuevo aumento en los precios máximos de venta de los combustibles. La gasolina de 95 octanos aumenta B/.0.105 por litro, mientras que la de 91 octanos sube B/.0.093. En el caso del diésel bajo en azufre (ULS), el incremento es de B/.0.130 por litro.

Los nuevos precios comenzaron a regir a las 6:00 a. m. de este viernes y se mantendrán hasta las 5:59 a. m. del 2 de octubre de 2026, de acuerdo con la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

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Contenido de interés: Gasolina y Diésel: Tabla de precios por provincia

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Panamá?

En las localidades de Panamá y Colón, que tienen los precios máximos más bajos de esta tabla, el litro queda en:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384

B/.1.384 Gasolina de 91 octanos: B/.1.287

B/.1.287 Diésel ULS: B/.1.530

Estos son los precios máximos por localidad

¿Dónde está la gasolina más cara?

Changuinola, en Bocas del Toro, registra los precios máximos más altos de la tabla.

En esta localidad, la gasolina de 95 octanos llega a B/.1.434 por litro, la de 91 a B/.1.337 y el diésel ULS a B/.1.580.

La diferencia entre Changuinola y Panamá o Colón es de B/.0.050 por litro en cada uno de los tres combustibles.

¿Por qué aumentaron los combustibles?

La Secretaría Nacional de Energía actualiza los precios máximos cada 14 días. La resolución establece que el cálculo toma en cuenta las variaciones de los precios de paridad de importación, los costos de flete y los márgenes de comercialización.

Para este período, el aumento es de 10.5 centésimos por litro en la gasolina de 95, 9.3 centésimos en la de 91 y 13 centésimos en el diésel.